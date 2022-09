Polizei geht von gezielter Straftat aus : Unbekannte legen Feuer in Sparkassen-Tiefgarage in Geldern

Glücklicherweise fingen keine Autos in der Tiefgarage Feuer. RP-Foto: van der Pütten Foto: Martin van der Pütten

Geldern Der Hausmeister, durch die Brandmeldeanlage alarmiert, hat die angezündeten Benzindosen zum Glück rechtzeitig entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine gezielte Tat handelt. Zufällig habe niemand solche Dosen dabei.

Der Vorfall hat auch für die Polizei nichts mehr mit einem Streich zu tun, sondern war eine zielgerichtete Straftat. Unbekannte haben am Montagabend gegen 17.40 Uhr drei Dosen mit Feuerzeugbenzin in der Tiefgarage der Sparkasse am Markt angezündet und sich danach aus dem Staub gemacht. Durch das Feuer wurde glücklicherweise die Brandmeldeanlage des Gebäudes ausgelöst. Dadurch wurde der Hausmeister aufmerksam und suchte in der Garage nach dem Brandherd. Im hinteren Bereich entdeckte er schließlich die brennenden Benzindosen. Ihm gelang es, das Feuer mit einem Eimer Wasser zu löschen. Als die Feuerwehr kurze Zeit später eintraf, waren die Flammen bereits erstickt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Täter die Benzindosen nicht in der Nähe von Autos aufgestellt. Daher wurden auch keine Fahrzeuge beschädigt. Auch am Gebäude entstand kein größerer Schaden.

So waren die Folgen eher unspektakulär. Der Vorfall allerdings ist für die Polizei eine ernste Sache. Wer ein Feuer in einer Tiefgarage legt, nimmt in Kauf, dass Fahrzeuge in Brand geraten und damit im Extremfall die Flammen auch auf das komplette Gebäude übergreifen können. Da niemand nur so mal eben drei Dosen Feuerbenzin in der Tasche habe, gehe die Polizei schon davon aus, dass es sich hier um eine gezielte Tat handle, so eine Polizeisprecherin. Der Vorfall hat fast was von einem Anschlag.

Die Tiefgarage hat zwei Zufahrten von der Kapuzinerstraße. Die Autos müssen an einer Schranke vorbei. Fußgänger kommen allerdings problemlos in den Bereich. Dem Täter war es also möglich, einfach in die Garage zu gehen und dort den Brand zu legen.

Was er vielleicht nicht wusste, ist die Tatsache, dass die Tiefgarage über eine Videoüberwachung verfügt. Die Polizei hat das Material gesichert und wird jetzt die Videos auswerten, um so Hinweise auf den oder die Täter zu bekommen.