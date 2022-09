Volleyball-Verbandsliga : Kleverland Volleys über Kampf zum Sieg

Bedburg-Hau/Goch Die Mannschaft gewinnt 3:0 beim TVA Hürth III. Ein Malheur von Trainer Derk Wetzold bleibt wie viele Fehler bei der Angabe ohne Folgen.

Die Aufstellung, mit der die Kleverland Volleys in der Volleyball-Verbandsliga der Männer bei ihrem 3:0 (25:23, 25:23, 25:19)-Sieg beim TVA Hürth III in die Partie starteten, war keinem taktischen Schachzug von Trainer Derk Wetzold geschuldet. Es war schlichtweg ein Versehen. „Ich habe auf dem Aufstellungsbogen die Trikotnummern von Tobias Brendgen und Ben Köllner vertauscht“, sagte Wetzold.

Daher begannen die Volleys die Begegnung mit Zuspieler Köllner vorn am Netz und Diagonalangreifer Brendgen zunächst auf einer Position im Hinterfeld. Wetzolds Schützlinge taten sich bis Mitte des Auftaktssatzes nach einen schnellen 2:7 noch bis zum 12:18-Rückstand schwer. „Wir haben uns ins Spiel hinein kämpfen müssen“, sagte der Coach. Mit der Einwechslung von Routinier Alex Pötzsch im Zuspiel für Ben Köllner agierten die Volleys dann effektiver. Somit gelang es, nach einem 19:22-Rückstand mit 24:23 in Führung zu gehen und den Satz noch für sich zu entscheiden.

Programm Die Kleverland Volleys bestreiten am kommenden Samstag, 1. Oktober, ein Heimspiel. Sie erwarten um 19 Uhr den Verberger TV, der ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet ist, in der Sporthalle an der Antoniterstraße.

Auch Durchgang zwei endete in einem spannenden Finale. Über Zwischenstände von 11:10, 15:15 und 19:19 bis hin zum 24:23 für die Gäste begegneten sich beide Teams meist auf Augenhöhe. Schlussendlich entschieden die Volleys auch diesen Satz knapp mit 25:23 für sich. Sie waren dann im dritten Durchgang das tonangebende Team. Im Außenangriff setzte sich Felix Wetzold konsequent durch. Das galt auch für Tobias Brendgen auf der Diagonalposition. Darüber hinaus feierte Neuzugang Jonas Peters als Mittelblocker ein gelungenes Debüt. „Durch seine Erfahrung hat unser Spiel an Stabilität gewonnen. Und seine Aufschläge waren gut“, sagte Coach Wetzold, den auch die insgesamt starke Mannschaftsleistung seines Teamszufriedenstellte. Das war vor allem nach dem Verlauf des dritten Satzes verständlich, in dem der Verbandsligist die meisten Ballwechsel am Netz von Gastgeber Hürth diktiert hatte.