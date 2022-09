Fachdienst Integration und Migration des Caritasverbands : Lehrer für Geflüchtete gesucht

Straelen In Straelen sind zahlreiche neue Flüchtlinge in den letzten Monaten angekommen. Viele haben zwar eine Anerkennung erhalten, aber noch keinen Integrationskurs besuchen können. Alle Kurse sind belegt, die Wartezeiten sind lang.

„Wir suchen händeringend Lehrkräfte“ bringt es Bettina Urbanski auf den Punkt. Die Mitarbeiterin des Fachdienstes Integration und Migration des Caritasverbands koordiniert Integrationskurse in der Blumenstadt – und sucht dringend nach Unterstützung. „In Straelen sind zahlreiche neue Flüchtlinge in den letzten Monaten angekommen, von denen bereits viele zwar eine Anerkennung erhalten haben, aber keinen Integrationskurs besuchen können, da alle Kurse belegt sind und lange Wartezeiten bestehen“, beschreibt Urbanski die aktuelle Situation. Dabei ist die frühzeitige Sprach- und Wertevermittlung besonders wichtig für eine gelungene Integration. „Wer dauerhaft in Deutschland leben möchte, sollte Deutsch lernen. Das ist für Zugewanderte und Geflüchtete sehr wichtig, wenn diese Arbeit suchen, Anträge ausfüllen müssen, ihre Kinder in der Schule unterstützen oder neue Menschen kennenlernen möchten“, erläutert Urbanski vom Caritasverband Geldern-Kevelaer.