Autoschau und verkaufsoffener Sonntag in Geldern : Geldern zeigt die neuen Automodelle

Geldern Der Werbering lädt am Sonntag, 2. Oktober, zur Autoschau ein. Um 10 Uhr läuft die Live-Sendung vom Markt auf Antenne Niederrhein mit Christoph Kepser. Die Geschäfte öffnen um 13 Uhr. In der Glockengasse wird getrödelt.

Am ersten Sonntag im Oktober findet in Geldern traditionell die Autoschau statt. Veranstalter ist der Werbering Geldern, der eng mit der ehemaligen Arbeitsgemeinschaft Autostadt Geldern zusammenarbeitet. „Die Generalprobe im vergangenen Jahr war schon vielversprechend“, so Werbering-Geschäftsführer Gerd Lange. Marcel Beyer und Carsten Spütz vom Werbering-Vorstand pflegen die Kontakte zu den Autohäusern, die ja teilweise auch schon im Frühjahr bei der Mobilitätsschau in Geldern vertreten waren.

Am Sonntag, 2. Oktober, startet pünktlich um 10 Uhr die Live-Sendung auf Antenne Niederrhein vom Gelderner Marktplatz. Moderator Christoph Kepser wird bis 17 Uhr wieder Interviews mit den Vertretern der Autohäuser führen. Natürlich gibt es dazu die aktuellen Hits von Antenne Niederrhein zu hören. Im Mittelpunkt stehen aber die neuesten Fahrzeuge. Zudem gibt es Informationen über alternative Antriebe und nicht zuletzt auch die finanzielle Förderung. Gerd Lange: „Schließlich hat sich in all den Jahren die Automobilbranche stark verändert. Alternative Antriebe wie Elektromotoren oder Hybridmotoren sind derzeitig sehr gefragt. Somit bietet die Schau eine Plattform für Fahrzeuge und Technik.“

Parken Wer mit dem Auto in die City kommen möchte, für den bietet das Marktparkhaus an diesem Sonntag eine zusätzliche Öffnung von 10 bis 19 Uhr an.

In diesem Jahr sind die Autohäuser Schnickers (Mazda), das Autocenter Niederrhein (Mitsubishi), die Maibom Gruppe (Citroen, Dacia, Peugeot, Skoda, Renault, Opel) sowie das Autohaus Herbrand (Mercedes Benz/Smart) dabei. Die Verkaufsberater sind vor Ort. Carsten Spütz: „Nach wie vor ist es für Interessenten besonders wichtig, ein Auto zu betrachten, um es herumzugehen und es aus den verschiedensten Blickwinkeln anzusehen. Natürlich gehört der Blick unter die Haube ebenso dazu, wie sich einmal ins Auto reinzusetzen und das Sitzgefühl zu erleben. Wie viel Platz bietet das Fahrzeug? Wie groß ist der Einstieg?.“ Zudem sind auch die Stadtwerke Geldern vor Ort und informieren mit Ladestationen über entsprechende Angebote und die aktuelle Lade-Infrastruktur. Ein besonderer Augenschmaus sind sicherlich auch die Oldtimer, die das Bild in diesem Jahr abrunden werden. Die Stadt Geldern bietet zudem Informationen zur Mobilität und zu Tourismus und Freizeit am Niederrhein. „Von 11 bis 18 Uhr stehen wir den Bürgern an unserem Stand gerne als Ansprechpartner für Fragen zum Radfahren oder ÖPNV zur Verfügung“, sagt Heinz-Theo Angenvoort, Mobilitätsexperte der Stadt Geldern. Außerdem informiert auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). Besonders im Fokus stehen in diesem Jahr Lastenräder. „Es werden nicht nur verschiedene Lastenräder ausgestellt, sondern wir informieren auch über das kostenlose E-Leihlastenrad-Angebot in Geldern, das es seit einigen Monaten in unserer Stadt gibt“, sagt Angenvoort. Gleichzeitig findet am Sonntag auch die durch die Stadt Geldern initiierte Aktion „Zeig dein Lastenrad!“ statt. „Alle Lastenrad-Nutzer sind eingeladen, ihr Rad am Drachenbrunnen auszustellen“, wirbt Angenvoort für die Aktion. Ab 14.30 Uhr werden die Gewinner der Stadtradel-Aktion geehrt.