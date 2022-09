Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau feiert ersten Auswärtssieg

Jefferson Gola (am Ball) erzielte den Siegtreffer für die SGE Bedburg-Hau, die mit jetzt neun Punkten auf Platz fünf steht. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Das Team gewinnt beim Aufsteiger VfB Bottrop mit 1:0. „Es war eine bravouröse Leistung der Mannschaft“, sagt Trainer Sebastian Kaul.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau hat den ersten Auswärtserfolg in dieser Saison geschafft. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul gewann beim stark gestarteten Aufsteiger VfB Bottrop mit 1:0 (0:0) und feierte damit den zweiten Sieg in Serie. Jefferson Gola erzielte den entscheidenden Treffer für die SGE, die viel Biss, Leidenschaft und Siegeswillen an den Tag legte. „Es war eine bravouröse Leistung meiner Mannschaft. Wir haben uns besonders für die starke zweite Hälfte belohnt, hätten aber wieder einmal eher den Deckel drauf machen können. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden und sehr froh über die drei Punkte“, sagte Kaul.

In den ersten 45 Minuten waren beide Mannschaften zunächst darauf bedacht, das Spiel zu kontrollieren. Viel passierte in den beiden Strafräumen zunächst nicht, weil beide Teams defensiv kaum etwas zuließen. Erst in der letzten Viertelstunde vor der Pause wurde der VfB Bottrop etwas gefährlicher und hatte durch Rene Biskup (30., 42.) und Fatih Candan (34.) erste Torannäherungen. Zwingende Chancen besaß die SGE Bedburg-Hau dagegen im ersten Durchgang nicht. Das sollte sich nach dem Seitenwechsel allerdings ändern.

Da kamen die Gäste mit einer ganz anderen Körpersprache aus der Kabine. In der 48. Minute scheiterte Falko Kersten zunächst am Bottroper Keeper Joel Frenzel. Dann gingen die Schützlinge von Sebastian Kaul nach einem Geniestreich in Führung: Der überragende Oussama Toumzine setzte Jefferson Gola in Szene, der ließ per Solo die Bottroper Hintermannschaft aussteigen und spitzelte das Leder ins lange Eck (54.). Nur zwei Minuten später hatte Robin Deckers die Vorentscheidung auf dem Fuß, schoss aber völlig frei stehend über das Tor (57.).

Auf der Gegenseite war Rene Biskup schon an SGE-Keeper Jenrik Maas vorbei, sein Abschluss landete aber am Außennetz (64.). Im Gegenzug schloss Robin Deckers nach Vorarbeit von Martin Tekaat zu überhastet ab und scheiterte an Schlussmann Joel Frenzel. Der Gastgeber war danach bemüht, hatte aber nur noch durch den eingewechselten Timo Knapp eine gute Gelegenheit zum Ausgleich (74.).