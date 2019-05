Infrastruktur : Straelener machen mit beim Fassaden- und Hofprogramm

Straelen Mit einer erfreulich hohen Beteiligung reagierten die Straelener auf das Angebot der Stadt, am Fassaden- und Hofprogramm teilzunehmen. Das Fassaden- und Hofprogramm ist Bestandteil der Städtebauförderung „Aktive Zentren“ im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt Straelen 2022“.

Gefördert werden seit Beschluss der Richtlinie im Jahr 2018 von der Stadt Straelen mit Unterstützung von Land und Bund Aufwertungsmaßnahmen an privaten Immobilien. „Seit 2018 wurden bisher zwei Maßnahmen auf der Gelderner Straße und der Annastraße gefördert“, beschreibt Bürgermeister Hans-Josef Linßen die Entwicklung, „hier wurden Fassaden, Fenster und Türen sowie ein Dach erneuert. Weitere Maßnahmen an sieben Gebäuden im Innenstadtbereich Straelens sind außerdem bereits bewilligt.“ Für das Fassaden- und Hofprogramm stehen bis 2022 jährliche Fördermittel in Höhe von 40.000 Euro zur Verfügung. Bürgermeister Linßen und das Team des Fachbereichs Stadtentwicklung/Infrastruktur fordern weitere private Eigentümer auf, aktiv zu werden und einen Antrag zu stellen.