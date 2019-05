Geselligkeit : Vatertagstour führt rund um Straelen

Straelen Gastwirte haben für den 30. Mai eine Radrundroute mit sechs Stationen organisiert. Partys mit DJs und Livemusik.

Seit unzähligen Jahren ist es auch in Straelen Tradition, dass alle Väter – oder auch Väter in spe – ihre Drahtesel an Christi Himmelfahrt aus der Garage holen und ihnen einen gewissen Freilauf gewähren. Natürlich gilt das auch für die Damen, die an diesem Tag Lust auf einen Ausflug haben. In der Blumenstadt gab es schon immer verschiedene Anlaufstellen für kürzere oder auch längere Erholungspausen. In diesem Jahr haben sich sechs Straelener Gastronomen für Donnerstag, 30. Mai, zusammengetan und eine Fahrradrundroute entwickelt, die auf rund 20 Kilometern von Lokal zu Lokal führt. An jedem Stopp wurde ein Rahmenprogramm mit kulinarischen und musikalischen Highlights vorbereitet.