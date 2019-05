Fußball : Zwei Siege zum Saisonabschluss

Jana Claus, Viktoria Winnekendonk, eröffnete den Torreigen für ihre Mannschaft und ließ der Moerser Torfrau in dieser Szene keine Chance. Foto: Klaus Schopmans

Gelderland SV Walbeck und Viktoria Winnekendonk gehen in die verdiente Sommerpause.

SV Walbeck – SpVgg Steele 2:1 (1:0) Mit einem Sieg gegen eine starke Mannschaft aus Steele konnten die Spielerinnen des SV Walbeck die Saison noch zu einem guten Ende führen. Stark begann der SV Walbeck dieses Spiel und hatte durch Hannah Sturme nach fünf Minuten die erste Möglichkeit. Auch Sabine Kawaters hatte kurz darauf die Chance, ihr Team in Führung zu schießen. In der 36. Minute erzielte nach einem Konter Hannah Sturme mit einem strammen Schuss die Führung.

In dieser Phase wurden die Gäste allerdings schon stärker. Das setzte sich im zweiten Durchgang fort, als Steele den Druck erhöhte und bei einem Lattenschuss dem Ausgleich gefährlich nahe kam.

Nach einer Stunde legten die Walbeckerinnen das zweite Tor nach. Nach einer Flanke von Hannah Sturme war Lisanne Grusa mit dem Kopf zur Stelle. Drei Minuten später der Anschlusstreffer für Steele. Walbecks Türhüterin Viola Koblenz war bei dem Distanzschuss in den Winkel machtlos. Bis zum Spielende hatte der Gastgeber dann viel Arbeit, diesen knappen Vorsprung zu halten.

Viktoria Winnekendonk – GSV Moers II 5:2 (3:1) Das letzte Saisonspiel von Viktoria Winnekendonk fand vor großer Kulisse statt, denn nach dem Spiel hatten Trainer und Mannschaft zur großen Meisterschaftsfeier eingeladen. Die Gäste aus Moers, die als Tabellenvorletzter den Klassenerhalt bereits gesichert hatten, erwiesen sich als motivierter Gegner, der es dem Spitzenreiter nicht so einfach machen wollte. Verhindern konnte der GSV die schnelle Führung der Gäste nicht. Mit zwei Toren in der 15. und 18. Minute legte Jana Claus erst einmal vor. Nur vier Minuten später der Anschlusstreffer der Moerser, ehe Vivian Tepaß mit dem 3:1 (34.) den alten Abstand wieder herstellte.

Auch nach dem Wechsel blieb es eine unterhaltsame Begegnung, Paulina Heilen erhöhte in der 52. Minute auf 4:1. Doch die Gäste blieben dran, konnten nach einem Eckball noch einmal auf 4:2 herankommen. Den Schlusspunkt mit dem 106. Saisontor setzte Hannah Cuppok. Es war ihr erste Saisontor und ein echter Kracher der Abwehrspielerin, die nach einem kurzen Sololauf aus gut 25 Metern den Ball in die Maschen drosch. Am Ende war es ein ungefährdeter Sieg und der Auftakt zu einer schönen Abschlusspartie.