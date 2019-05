Nachfolgerin von Paul-Gerhard Schraa : Birgit Hufen-Batzke leitet das Finanzamt Geldern

Mit einem Festakt wurde die Nachfolgerin von Paul-Gerhard Schraa am Montag in ihr Amt eingeführt.

Birgit Hufen-Batzke hat für Pendler den idealen Arbeitsplatz: Mit dem Fahrrad fährt sie in Krefeld zum Bahnhof, dann geht es mit dem Niersexpress nach Geldern. Ihr Büro im Nierspark ist dann schnell erreicht. Die 56-Jährige ist die neue Chefin im Finanzamt Geldern. Am Montag wurde sie als Nachfolgerin von Paul-Gerhard Schraa offiziell in ihr Amt eingeführt.

Birgit Hufen-Batzke wurde 1962 in Krefeld geboren. 1991 beendete sie ihr Jurastudium mit der zweiten Staatsprüfung, 1992 kam sie zur Finanzverwaltung. Sie war Sachgebietsleiterin in Rheinhausen, in Mönchengladbach-Rheydt und beim Finanzamt Moers. Von 2012 bis 2018 arbeitete sie bereits in Geldern, damals als Sachgebietsleiterin und als Vertreterin von Vorsteher Paul-Gerhard Schraa. In gleicher Funktion arbeitete sie noch von 2018 bis jetzt im Finanzamt Moers, das in dieser Zeit nach Kamp-Lintfort umzog. Als Leitende Regierungsdirektorin ist sie jetzt für Geldern verantwortlich.