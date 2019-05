Fußball : SV 19 Sevelen feiert Vereinsjubiläum

Sevelen Seit der Gründung am 2. November 1919 besteht der Sportverein bald 100 Jahre. Ein großer Festakt findet auf der Sportanlage statt.

Auf der Homepage des SV Sevelen ist in der von Dieter Teuwsen in Worten verfassten Chronik einiges über die Anfänge des Vereins zu erfahren:

Der 1. Weltkrieg war gerade ein Jahr vorbei, als sich 25 sportbegeisterte, junge Leute zusammenrauften, um einen Fußballklub zu gründen. Die Gründungsversammlung fand im Lokal „Smeets am Markt“ statt. 1. Vorsitzender wurde Heinrich Fronhoffs, Schriftführer Hermann Leurs und um die finanziellen Belange kümmerte sich Johannes Boemans. Mannschaft- und Gerätewart war Hannes Fronhoffs. Der Monatsbeitrag wurde auf 25 Pfennige festgesetzt und für den ersten Fußball musste gesammelt werden. Jupp Hülsmann stellte den väterlichen Brotwagen zur Verfügung und Karl Janssen sein Pferd. So war eine Transportgelegenheit für die Mannschaft geschaffen, um die den Fußballklub Sevelen so manch anderer Verein beneidete.

Ein Jahr nach der Vereinsgründung schloss man sich dem Westdeutschen Spielverband an und ab dieser Zeit fand ein geordneter Spielbetrieb statt. Die Vereinsfarben waren rot-schwarz, also lang gestreifte Trikots und schwarze Hose. Gespielt wurde in der C-Klasse, der heutigen Kreisliga B, gegen Mannschaften wie BV Kevelaer, Spielverein Straelen, Spielverein Walbeck, Gelria und Sparta Geldern. Durch die Klubauflösung in Hartefeld bekam der Fußballverein Sevelen dankbaren Spielerzuwachs.