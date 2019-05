Schwimmsport : 103 Medaillen für Gelderns Delphine

Feline Kisters vom SC Delphin Geldern gehörte ebenfalls zu den erfolgreichen Schwimmern bei der Talentiade in Remscheid.

Geldern Bei der Talentiade in Remscheid waren lediglich die Schwimmer des SG Mönchengladach erfolgreicher.

Die Schwimmer des SC Delphin Geldern überzeugten bei der 4. Head-Talentiade im Remscheid. Am Start waren die Jahrgänge 2005 bis 2010 und 2013 bis 2013.

In die Wertung kamen je nach Alter vier oder fünf Strecken. Neben den Einzelstrecken wurde zusätzlich der Gesamtsieger über alle Strecken ermittelt.

Nils Bauten folgt seinen erfolgreichen Geschwistern Christina und Benjamin und kam in der Gesamtwertung den zweiten Platz. Bei den Mädchen zeigten sich Charlotte Frohwerk und Emma Klaessen wieder einmal von der besten Seite und belegten Platz eins und zwei in der Gesamtwertung.

Meeting in Recklinghausen

Bei den Jahrgängen 2005 bis 2007 gingen die Gelderner mit ihren stärksten Schwimmern an den Start. Die Mädchen Christina Bauten, Feline Kisters, Chiara Smolan und Felicita van Leyen zeigten ihre Topform. Christina (2007) schraubte ihre 100 Meter Freistilbestzeit auf beachtliche 1:08,64 Minuten. Über die gleiche Strecke bestätigte Feline Kisters (2006) in 1:07,06 Minuten ebenfalls ihre momentane Topform. Auch Chiara und Felicita, die erstmals unter 1:10 Minuten blieben, verbesserten ihre Bestzeiten nach oben. Die Gesamtwertung gewann Christina Bauten vor Feline Kisters und Chiara Smolan.

In der männlichen Konkurrenz, Jahrgang 2005 -2007, starteten Maxim Wolf, Tobias Windisch, Felix Specker und Leo Petrak. Tobias freute sich über neue Bestzeiten über 100 Meter Rücken und Delphin. Felix verbesserte sich enorm über 100 Brust. Über 100 Meter Rücken und 100 Meter Delphin schraubte er seine Bestleitungen ebenfalls nach oben, und Leo machte es besonders gut über 100 Meter Brust und Delphin. Felix gewann in seinem Jahrgang (2006), über alle fünf zu schwimmende Strecken, die Goldmedaille. Tobias (2005) gewann eine Gold- und 4 Silbermedaillen. Leo hatte doch größere Konkurrenz und belegte drei dritte und einen zweiten Platz. In der Gesamtwertung holte sich Tobias den zweiten Platz und Felix den Dritten.