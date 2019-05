Schützenbruderschaft : Vogelschießen und Unterhaltung an Himmelfahrt in Kapellen

Vogelschießen und Unterhaltung an Himmelfahrt in Kapellen

Kapellen (RP) Am Himmelfahrtstag, 30. Mai, ist es soweit. Für Lars Grimm, den bisherigen Schützenkönig der Vereinigten St.-Georgi- und Liebfrauen-Bruderschaft Kapellen-Schützenbruderschaft, wird ein Nachfolger gesucht.

Um 13 Uhr treffen sich die Kapellener Schützen im Vereinslokal Drei-Kronen-Hof. Nach der Andacht um 13.30 Uhr in der St.-Georg-Kirche geht es zum Schießplatz am Vorsumer Weg. Dort wird dann ab 14.30 Uhr um Preise und am Ende um die Königswürde geschossen. Für Bewirtung und Kinderunterhaltung wird gesorgt sein. Clown Pepe wird mit seinen Späßen Jung und Alt erfreuen. Musik des Musikvereins „Concordia“ Kapellen gehört wie die Verlosung mit attraktiven Preisen zum festen Bestandteil des Kapellener Vogelschießens. Gegen 19.30 Uhr soll dann die Nachfolge des amtierenden Thrones proklamiert werden.