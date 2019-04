Leistungsschau : Viel Neues auf Sevelens Frühjahrsmesse

Peter Brockmann, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft (vorne rechts), eröffnete die Veranstaltung. RP-Foto: Gottfried Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Sevelen Ein großes Festzelt voller Attraktionen, ein ganzes Gewerbegebiet mit Angeboten und Präsentationen: Die 13. Ausgabe der Veranstaltung zeigte neue Trends und Entwicklungen, die den Alltag schöner und einfacher machen können.

Rat bei der Raumgestaltung? Hilfe von einer Heilpraktikerin? Termin bei der Kosmetikerin? Bei der 13. Frühjahrsmesse der Interessengemeinschaft Sevelener Gewerbetreibender bekam man von ortsnahen Anbietern ein ganzes Füllhorn an Angeboten und Informationen serviert.

„Wir wollen mit diesem Event auf die Kunden zugehen und in angenehmer Umgebung über neue Trends informieren“, erklärte Peter Brockmann, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft. „Dass alles so gut funktioniert, das liegt an den engagierten Mitgliedern.“

Info Premiere bereits vor 29 Jahren Geschichte Die erste Messe fand 1990 statt. Standort Es ist das dritte Mal, dass die Veranstaltung im Sevelener Gewerbegebiet durchgeführt wurde.

Viele der neuen Trends überraschten die Besucher. Bernd Jansen von „Heizungen Jansen“ präsentierte zum Beispiel einen Wasserkran, der per Knopfdruck kochendes Wasser für Tee oder schön gekühltes Sprudelwasser produzierte. Er wusste: „Das kommt sehr gut an.“ Besucherin Mareike Stammen fand, dass diese Aufbau „ziemlich nach Science Fiction“ aussah, und war fasziniert: „Was es nicht alles gibt. So etwas brauche ich auch.“

Nach der Erfrischung direkt aus dem Hahn war der Stand von Michaela Dellen ein gutes Ziel. Sie stellte die sogenannten „Power Plates“ vor, Vibrationsplatten, die das Training und die Fitness maßgeblich unterstützen. „Wir haben hier im Ort ein Studio mit diesen Geräten. Durch sie wird direkt die Tiefenmuskulatur angesprochen. Dazu gibt es Krafttraining, damit die Muskulatur so viel wie möglich ans Arbeiten kommt“, erklärte Dellen, die vor sechs Jahren beim Sevelener Fitnessstudio „VibroStyle“ anfing. Vor einem Jahr übernahm sie das Geschäft und nannte es in „Vibro Power“ um. Sie bietet auch „Outdoor-Training bei Wind und Wetter“ an, damit man die Abwehrkräfte trainiert.

Training der etwas anderen Art gab es bei der Schreinerei Teuwsen, dort konnte man selber Hand anlegen, denn: „Hier darf man einbrechen“, versprach Mitarbeiter Thomas Voß mit einem Schmunzeln: Es wurden verschiedenste Werkzeuge zur Verfügung gestellt, mit denen die Besucher versuchen konnten, die neuen einbruchsicheren Fenster aufzubrechen. „So kann man die gesamten Neuerungen direkt selbst erleben“, sagte Sandra Teuwsen. „Denn das wichtigste Thema dieses Jahr, das die Leute interessiert, ist definitiv der Einbruchschutz.“ Es gab noch weitere Highlights. „Neu und beliebt sind vollmotorisierte Haustürschlösser, die mit einem Fingerabdruck-Scanner geöffnet werden können“, verriet Geschäftsleiter Jan Teuwsen. „Auch gibt es nun seit einem Jahr eine einfache Möglichkeit, um die Terrassentüren so umzurüsten, dass man sie von außen einfach per Knopfdruck öffnen kann. So hat man ganz leicht einen weiteren Eingang ins Haus.“