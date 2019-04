Ausstellung : Österliche Einstimmung rund um Wachtendonks Kloster

Wachtendonk Die Werbegemeinschaft „Wir für Wachtendonk und Wankum“ hat den Bogen raus. Über 40 Stände, verteilt im Bürgerhaus „Altes Kloster“ und auf dem Kloster-Innenhof, boten bei herrlichem Wetter Frühlingshaftes und österlichen Schmuck in Hülle und Fülle.

Schon früh machten die Besucher sich auf den Weg, um sich die verschiedenen Stände anzuschauen, zu stöbern und zu kaufen. Seit Anbeginn ist Angelika von Beckerath dabei. An ihrem Stand bot sie österliche Tischwäsche und Figuren an. Alles passend zur Saison. Konkurrenz zu den Stadtfesten in den Nachbarkommunen fürchtete sie nicht. „Der Wachtendonker Frühlings- und Ostermarkt ist idyllisch und dazu noch klein und fein.“ Im Innenhof des Klosters konnten die Gäste bei Info-Ständen Halt machen, Frühlingsblüher einkaufen oder sich nach Accessoires umsehen. Das Bürgerhaus selbst glich einer Schatzkammer, in der handgefertigte Produkte die ganze Aufmerksamkeit verlangten. „Die Vielfalt der Produkte ist für unsere Gäste immer überzeugend“, wusste Gisela Dorn, die ebenfalls zu den langjährigen Ausstellern gehört.