Fußball : Langer Weg bis zum Klassenerhalt

Viel dicker hätte es für Inka Grings bei ihrem Einstand auf der Trainerbank des Fußball-Regionalligisten SV Straelen nicht kommen können. Ihre Mannschaft blieb zum fünften Mal in Folge ohne Torerfolg und handelte sich eine verdiente, allerdings auch überflüssige Niederlage ein.

Folgerichtig steht Inka Grings und ihren Schützlingen noch ein langer Weg bis zum Klassenerhalt ins Haus. Es droht folgendes Horror-szenario: Der SV Straelen stand in der laufenden Saison erst einmal auf einem Abstiegsplatz. Direkt am ersten Spieltag nach einer 0:2-Niederlage beim Titelaspiranten Rot-Weiß Oberhausen. Der Kreis könnte sich am letzten Spieltag wieder schließen – nach einer Niederlage in der Wattenscheider Lohrheide.