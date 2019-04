Heimat- und Förderverein Pont : Dem Niersbäcker gratuliert

Anton Janssen, Josef Goebel und Paul Mertens (v. l.). Foto: Johannes Schmitz

PONT Mit 25-prozentigen Rabatt-Angeboten hatte der Niersbäcker in den letzten Märztagen auf sein 25-jähriges Bestehen hingewiesen. Diese Angebote konnten auch die Ponter in Anspruch nehmen, wenn sie die Bäckerei an der Ponter Dorfstraße aufsuchten.

