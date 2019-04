Fußball : Nullnummer in schwachem Lokalduell

Wenigstens DJK-Torhüter Martin Voß und sein Walbecker Kollege Manuel Prangs durften nach dem gestrigen Lokalduell zufrieden sein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Fußball-Bezirksliga: DJK Twisteden und der SV Walbeck trennen sich torlos und sammeln damit immerhin einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Die Negativserie des TSV Wachtendonk-Wankum dauert an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erfolgreich ging an diesem Wochenende keine Mannschaft aus dem Gelderland vom Platz. Drei Remis und eine Niederlage waren die Bilanz, als Erfolg können zumindest die Aldekerker ihr torloses Remis beim Tabellenzweiten TuB Bocholt verbuchen. Auch im Lokalderby in Twisteden, wo der SV Walbeck zu Gast war, mühten sich beide Mannschaften um einen Treffer, was am Ende aber erfolglos blieb. Ein wenig Schützenhilfe für die abstiegsbedrohten hiesigen Vereine leisteten die Sportfreunde Broekhuysen beim Tabellenletzten SV Rindern, die nach einem 0:2-Pausenrückstand wenigstens noch ein Unentschieden erreichten. Weiter erfolglos bleibt der TSV Wachtendonk-Wankum, der im Heimspiel dem SC Bocholt 26 etwas unglücklich mit 1:2 unterlag und damit das dritte Spiel in Folge mit diesem Ergebnis verlor.

DJK Twisteden – SV Walbeck 0:0. Es gibt Spiele, von denen bleibt wenig hängen. Vor allem die ersten 45 Minuten in diesem Lokalderby gehörten in diese Kategorie, weil eigentlich nichts nennenswertes passierte. Im besten Sinne eines Nichtangriffspaktes lief der Ball zwischen beiden Strafräumen hin und her, lediglich bei einem Konter der Gastgeber in der 25. Minute kam mal so etwas wie Torgefahr auf. Gleich nach dem Wechsel dann aber doch mal so etwas wie Torgefahr, als Alexander Swaghoven eine Hereingabe von Jan van de Meer nur knapp verpasste. Kurz darauf schoss Swaghoven knapp über das Tor. Dann dauerte es allerdings bis zur 72. Minute, ehe die Platzherren eine weitere Chance hatten und Walbeck Glück hatte, dass kurz darauf ein Treffer wegen Abseits nicht gegeben wurde. Es war eine knappe Entscheidung des guten Schiedsrichtergespanns. Die Walbecker Angriffe, zwar besser inszeniert als vor dem Wechsel, endeten aber zu selten in der gefährlichen Zone der Twistedener, nur „Hübi“ Arians hatte da in der 82. Minute mal eine gute Einschussmöglichkeit. Kurz darauf wurde es noch einmal gefährlich, als Twistedens Marc Brouwers einen Freistoß aus Walbecker Tor platzierte. Kurz vor dem Spielende verletzte sich dann noch Walbecks Jonas Gehrke bei einer unglücklichen Aktion schwer, er fällt mit einem Innenknöchelbruch für den Rest der Serie aus. „Für mich war es ein leistungsgerechtes Remis, im ersten Durchgang hatten wir die Oberhand“, meinte Walbecks Trainer Jörg Hegmans. „Es war kein gutes Spiel, was aber auch nicht zu erwarten war, wenn man sieht, wo beide Mannschaften stehen“, so Twistedens Coach Andreas Holla.

TuB Bocholt – FC Aldekerk 0:0. Auch dem Tabellenzweiten Bocholt gelang es nicht, die Aldekerker Erfolgsserie zu beenden. Im ersten Durchgang waren die Gastgeber spielerisch das bessere Team, die Gäste ließen aber nur wenig zu. Pech hatte die Heimelf allerdings bei einen Pfostenschuss. Besser im Spiel war der FC nach dem Wechsel. In der 58. Minute war Oliver Martens alleine durch, Bocholts Schlussmann wehrte den Schuss außerhalb des Strafraums mit der Hand ab und sah folglich die rote Karte. In Überzahl hatten die Aldekerker dann noch Möglichkeiten zum Führungstreffer. „Am Ende müssen wir aber zufrieden sein, da Bocholt in der letzten Minute noch eine klare Torchance ausgelassen hat.“, meinte Co-Trainer Tarik Benchamma.

TSV Wachtendonk-Wankum – SC 26 Bocholt 1:2 (0:1). Es läuft nicht gut für den TSV, der erneut eine Niederlage einstecken musste. Zwar hatte die Mannschaft mehr Ballbesitz, leistete sich aber nach einer halben Stunde einen Fehlpass und lag dadurch zur Pause zurück. Beim 0:2 in der 58. Minute war der Bocholter Stürmer nach einem langen Ball wohl doch nicht im Abseits und schob ein. Die Heimelf gab aber nicht auf, hatte Möglichkeiten und erzielte durch ein Freistoßtor von Michael Funken in der 85. Minute den Anschlusstreffer. Zum Ausgleich reichte dann aber die Zeit nicht mehr. „Da war mehr drin in dieser Partie“, meinte Trainer Marcel Blaschkowitz.