Gewerbetreibende laden ein : Frühjahrsmesse in Sevelen mit vielen Ausstellern

In Sevelen ist wieder Frühjahrsmesse. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Sevelen Die Interessengemeinschaft Sevelener Gewerbetreibender lädt am Samstag, 6., und Sonntag, 7. April, zur 13. Frühjahrsmesse ein. In den Betrieben am Gewerbegebiet Hellenthalstraße und im Messezelt stehen Türen und Tore für Besucher offen.

Am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr zeigen 15 Unternehmen, was Handel, Handwerk und Dienstleister in Sevelen zu bieten haben. Am Samstag wird die Messe offiziell um 13 Uhr vom ersten Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Sevelener Gewerbetreibender, Peter Brockmann, eröffnet.

Auf dem Messestand der Schreinerei Teuwsen kann man sich rund um das Thema Holz und Kunststoff informieren. Maler- und Glasermeister und Buchautor Georg Hollas wird an seinem Messestand die neuesten Tapeten und Fußbodenkollektionen präsentieren. Zudem bringt er sein Buch „Charlotte sticht” mit.

Mit dabei sind auch die Immobilienverwaltung Schmitz als Miet- und Eigentumsverwalterin im regionalen Raum und die Anwaltskanzlei Brockmann, Berger, Lambertz. Die Villa Doro stellt ihre drei 5-Sterne-Ferienwohnungen vor und ihre neue Weinstube. Vibro Power von Michaela Dellen bietet an ihrem Stand zehn Minuten Bewegung an mit Vibrationstechnik. Keuck Medien zeigt wie Fahrzeuge mit einer Folierung zum Hingucker werden, wie mit Steinschlagfolie der Lack geschützt wird und alles rund um Druck und Werbetechnik. Das Motto von Hexenland-Kosmetik-Inhaberin Sandra Deinis lautet „Schönheit ist keine Hexerei“. Für die Thesing Bedachung GbR kommt der Dachdeckermeister Hermann-Josef Schmetter, unter anderem mit einem Velux-Stand. Osteopathie Mühlenberg stellt im Messezelt ihre Anwendungen vor. Raumgestaltung Eikers ist mit im Messezelt und stellt die Bereiche Farben, Tapeten, Bodenbelägen und ganz neu Kalkmineralputz vor. Auch mit im Messezelt ist Bernd Jansen, Spezialist für Heizung, Badideen und Solar. Neu im Messezelt und ab dem 1. Mai dann im Sevelener Ortskern ist der Versicherungsmakler Marcel Krimmler.