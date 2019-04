Bildungsprojekt : Herongens Schule ist voller Musik

HERONGEN Der Förderverein und der Musikverein erleichtern den Eintritt in die Welt der Klänge und Noten.

Die Wahl des Instruments fällt nicht leicht, wenn sich das „Instrumentenkarussell“ am Ende des 2. Schuljahres zu drehen beginnt. Zur Auswahl stehen Querflöten, Klarinetten, Saxofone, Trompeten, Posaunen und Euphonien. Auch ein Schlagzeug ist verfügbar. Zunächst können die Zweitklässler alle Instrumente ausprobieren und das Instrument auswählen, das ihnen am besten gefällt. Angeleitet werden sie von den Musikdozenten Peter und Daniela Peeters (Holzbläser/Querflöten) und von Marcel Valks (Blechbläser/Schlagzeug), der wegen der großen Nachfrage als Dozent hinzugewonnen werden konnte und nun zusätzlich eine Gruppe übernimmt.

Die 18 Dritt- und Viertklässler, die derzeit am Musikprojekt teilnehmen, bekommen Musikinstrumente des Fördervereins, die sie zwei Jahre kostenlos nutzen dürfen. Nur die Kosten für die Dozenten müssen selbst finanziert werden. In Kleingruppen erhalten die Kinder Unterricht. Kleinere Auftritte in Herongen, beispielsweise beim Oktoberfest des Musikvereins in der Bürgerhalle und natürlich bei Schulveranstaltungen, tragen dazu bei, dass die Kinder Bühnenerfahrung sammeln und motiviert zu Hause und im Schulorchester üben.