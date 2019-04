Veert : Veerter CDU besucht Gartenbaubetrieb Honnen

Veert Im Rahmen seiner Firmenbesuche folgte der CDU-Ortsverband Veert der Einladung des Gartenbaubetriebs Honnen. Mit 16 fest angestellten Mitarbeitern bewirtschaftet die Familie mehr als drei Hektar Fläche, wovon ungefähr die Hälfte unter Glas steht.

Die andere Hälfte ist mit einer energiesparenden Spezialfolie eingedeckt. Neben der Vielfalt der produzierten Topfpflanzen zeigten sich die CDU-Vertreter beeindruckt von den technischen Möglichkeiten, die in der modernen und innovativen Betriebsführung zur Anwendung kommen. Vor allem die wassersparenden und -schonenden Elemente innerhalb des Pflanzenanbaus unterstreichen die Nachhaltigkeit des Veerter Unternehmens. Hochqualifizierte Fachkräfte, unter anderem drei Meister, arbeiten in dem Betrieb, den Ludger Honnen mit seiner Frau Marlies Honnen seit Beginn der 1990er Jahre bewirtschaftet. Familie Honnen beliefert eine Vielzahl der bekannten Gartencenter- und Baumarktketten in Deutschland. „Wir sind froh, einen führenden Gartenbaubetrieb in unserem Dorf beheimaten zu dürfen.“, sagte Veerts Ortsbürgermeister Heinz Manten zum Dank an die Familie für die Führung.