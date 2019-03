Issum: Ehrungen für Mitglieder der Issumer Feuerwehr

Issum Die Angehörigen der ­Löscheinheit Issum der Freiwilligen Feuerwehr Issum trafen sich in der Aula der St.-Nikolaus-Grundschule zur Jahreshauptversammlung. Nach der Verlesung der verschiedenen Jahresberichte wurde durch den Leiter der Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Karl Hans, Christian Niewerth zum Gemeindebrandinspektor befördert.

Im weiteren Verlauf beförderte er Tobias Marx zum Unterbrandmeister, Kamerad Alexander Leurs trägt seit diesem Tag den Dienstgrad eines Oberfeuerwehrmannes. Geehrt wurde Simon Hillejan für seine zehnjährige Mitgliedschaft in einer Feuerwehr, er bekam eine Auszeichnung vom Verband der Feuerwehr in Bronze. Löschzugintern wurden die Kameraden Karl Hans und Wolfgang Finken für 45-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Issum geehrt und Mario Küppers und Christian Laakmann für 30-jährige Mitgliedschaft. Eine ganz besondere Würdigung kam Klaus Hackstein zuteil: Seit 1985 ist Hackstein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Issum. Nach 34 aktiven Dienstjahren wurde Hackstein in die Ehrenabteilung des Löschzuges Issum versetzt. Als Anerkennung für seine Arbeit im Löschzug Issum bekam er von seinen Kameraden ein Präsent übergeben. Fotos von der Jahreshauptversammlung des Löschzuges Issum sowie Wissenswertes und Informatives über die Arbeit der modernen Feuerwehr Issum sind im Internet unter www.feuerwehr-issum.de.