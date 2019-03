Über den Tellerrand geschaut: Auf nach York!

Aldekerk 47 Schüler der Jahrgangsstufen zehn und elf der Robert-Jungk-Gesamtschule unternahmen per Bus und Schiff einen Wochenendtrip in die weltberühmte mittelalterliche Stadt York im Norden Englands. Den Jugendlichen wurde bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen eine unvergessliche Reise geboten.

Zunächst führte der Trip sie nach Brügge in Belgien. Dort konnte man bei einem Stadtrundgang die Sehenswürdigkeiten der Altstadt bestaunen, etwa den Marktplatz oder den Burgplatz mit dem ältesten gotischen Rathaus Belgiens. Dann fuhr man weiter nach Zeebrügge und nahm dort die Nachtfähre nach Hull. Am nächsten Morgen ging es quer durch die Hügellandschaft der romantischen Grafschaft Yorkshire nach York. Die gotische Kathedrale, die verwinkelten Gassen der Altstadt sowie die kilometerlange Stadtmauer faszinierten die jungen Menschen. Es gab auch reichlich Gelegenheit, die Englischkenntnisse anzuwenden und mit Briten ins Gespräch zu kommen. Am frühen Nachmittag ging es wieder zurück nach Hull, anschließend mit der Nachtfähre nach Rotterdam und schließlich wieder zurück nach Hause. Die erlebnisreiche und abwechslungsreiche Tour wurde seitens der Schule von Kati Bülow organisiert und von David Fortmann und Regina Lingel-Moses begleitet. Die Lehrer freuten sich über das vorbildliche Verhalten der Schülergruppe während der gesamten Reise. Sogar Mitreisenden fiel die hohe Diszipliniertheit der Jugendlichen auf, und sie lobten sie in den höchsten Tönen. Der Ausflug bot eine gelungene Mischung aus Kultur und Sprecherlebnis.