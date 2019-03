Hubertus-Bruderschaft Straelen: Schon mal für das Vogelschießen geübt

Straelen Die St.-Hubertus-Bruderschaft hat sich bei allen Mitgliedern und Helfern der Bruderschaft für die Unterstützung bei den Aktivitäten im vergangenen Jahr bedankt. Aus diesem Anlass ging es auf Wunsch der jüngeren Mitglieder zum Paintball-Adventure in die Niederlande.

Zwar fand man auf Grund der kalten Jahreszeit kaum Vögel, dennoch konnten die Mitglieder bereits fürs Vogelschießen 2022 trainieren. Nach etwa drei Stunden Spielzeit war eine warme Dusche nötig, bevor es zur Partyhütte der Familie Drießen in Vossum ging. Mit einer deftigen Speise und gekühlten Getränken feierte man dort bis in die frühen Morgenstunden. Mit diesem ereignisreichen Tag im Rücken blickt die Hubertus-Bruderschaft nun voller Freude auf die Ausrichtung des dritten Straelener Feldtages am 17. August, für den man in diesem Jahr erstmals das Technik Center Alpen (TCA) als Kooperationspartner gewinnen konnte.