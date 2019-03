Kindergarten St. Martin Veert: „Tön“ unterstützen 72-Stunden-Aktion

Veert Es war schon ein ungewöhnlicher Ortstermin im Kindergarten in Veert. Stockfinster war es, als sich Vertreter des Orgateams, Pfadfinder und Elternbeirat des Kindergartens St. Martin mit der Gesangsgruppe „de kölsche Tön“ in der Baustelle einfanden.

Neben vielen anderen Spendern wollten auch sie die großartige Aktion „72 Stunden – uns schickt der Himmel!“ unterstützen, bei der die Pfadfinder mit ganz viel Hilfe aus der Bevölkerung in diesem Jahre den Außenbereich des Kindergartens verwandeln werden. Auf dem Plan stehen vom 23. bis 25. Mai unter anderem die Herrichtung des Wäldchens zum kindgerechten Spielen, die Errichtung einer Kletterhütte, eine Kinderrutsche, neue Spielgeräte und noch vieles mehr. „Da wir heute die Bestellung für die Spielgeräte fertigmachen wollen, kommt die großzügige Spende genau richtig“, so Projektleiter Joes Verweyen.

„Wir hoffen, dass wir auch noch weitere Spender motivieren können, Euch zu helfen“, so Rolf Aal, Jochen Lichte, Theo Schreurs und Gerd Lange bei der Spendenübergabe.Schließlich werden neben den Arbeitsleistungen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 17.000 Euro benötigt. Spenden kann man an die DPSG Stamm St. Martin Veert. Informationen dazu findet man im Internet: http://72stunden.dpsg-veert.de.