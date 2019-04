Kommunalpolitik : Multimediale Info-Tafel für den Platz An de Pomp

So eine moderne Info-Tafel könnte demnächst auch auf dem Platz An de Pomp in Issum stehen. Noch werden Werbepartner dafür gesucht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Issum Schon lange liebäugelt die Politik mit einer Info-Tafel für den Platz An de Pomp, Issums neuer Dorfmitte. Von einer Liftfasssäule, wie es sie noch in Kevelaer gibt, war die Rede, nun hat die Issumer Verwaltung eine Alternative vorgeschlagen.

Die Alternative ist eine moderne Outdoor-Steele, auf der keine Plakate geklebt werden müssen, sondern alles elektronisch funktioniert, multimediale Inhalte vermittelt werden. Von Texten, Bildern bis zu Videos ist alles möglich. Der Vorschlag der Bender Verlag GmbH lautet, dass Ganze über Werbeeinnahmen zu finanzieren. Damit sollen alle Hardware- und Softwarekosten gedeckt werden. Aus den Reihen der CDU und SPD gab es Bedenken. Man würde gerne mitbestimmen, welche Werbepartner ihre Werbung auf dem Issumer Platz zeigen dürften. Kritik gab es für den von der Verwaltung vorgeschlagenen Standort. Wegen des guten Strom- und Internetzugangs wäre der Standort direkt hinter der Bühne (und damit am Ende des Platzes) ideal. „Gerade wenn man das werbefinanzieren möchte, kann man das nicht in die letzte Ecke stellen“, merkte Manfred Hainke von der SPD an. Die Politik war sich einig, dass nur vorne zur Gelderner Straße der richtige Standort sein könne. Bernhard Greitemeier, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Issum, gab zu Bedenken, dass sein Verein gerade einen Wettbewerb zur Verschönerung der beiden Fassaden an der Gelderner Straße ausgerufen hat. Die Kunstwerke, die da entstehen sollen und die Info-Tafel sollten sich nicht im Weg stehen. Jürgen Happe von der Gemeinde sagte, die Karten müssten ohnehin neu gemischt werden, wenn sich keine Werbepartner fänden.