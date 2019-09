Kulturveranstaltungen am Niederrhein : Kunst für die Seele

Anne Schary und Pierre Bailly sind startklar für die Herbst-Art am Marktweg in Geldern und freuen sich auf die Besucher am Wochenende. Foto: Bianca Mokwa

Bei Familie Janicke stellen am Samstag und Sonntag 18 Künstler aus. Am Marktweg 96 in Geldern gibt es von Filzkunst über große Metallskulpturen bis zu Feinem aus Papier viel zu entdecken. Besucher loben die familiäre Atmosphäre.

Das erste Bild hängt, die drei weiteren auch. „Letztendlich ist es eine Bilderfamilie“, erklärt Anne Schary. Sie ist Malerin und Goldschmiedin. Am Samstag und Sonntag können sich Besucher der Herbst-Art bei Familie Janicke die Werke der Moerserin in Geldern anschauen. „Die Schmuckgestaltung, das habe ich so noch nicht gesehen. Der Ideenreichtum, das Filigrane“, lobt Künstlerkollege Pierre Bailly das Können von Anne Schary. Er ist seit Anfang an dabei.

Seit 2012 richtet Familie Janicke in ihrem Garten und der Scheune die Herbst-Art aus. „Dieses Grundstück ist der Hammer“, sagt Anne Schary begeistert. Es gibt einfach jede Menge Platz für die Künster. Auf der Wiese stehen viele weiße Zelte, rundherum ist Grün zum Entspannen. „Und die Janickes finde ich total nett“, schiebt die Künstlerin gleich begeistert hinterher. „Wir Künstler werden hier auf Wolken gebettet, das ist einzigartig, ehrlich“, lobt die Goldschmiedin und Malerin.

Info Ort, Zeit und Eintritt bei der Herbst-Art Was Herbst-Art, Kunstausstellung bei Renate und Andreas Janicke Wann Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, von 11 bis 18 Uhr Wo Marktweg 96 in Geldern Eintritt zwei Euro

Andreas Janicke freut das Lob. Vielleicht ist es das Geheimnis. Die Atmosphäre unter den Künstlern und Helfern ist familiär. Warum es ihm und seiner Frau wichtig ist, dass es den Künstlern gut geht? Er zuckt mit den Schulter. Er und seine Frau mögen Kunst. Punkt. Sie wollen Kunst fördern und machen sie mit ihrer Herbst-Art für viele erfahrbar. Sie bringen Künstler und Menschen zusammen. „Man sagt über Kunst, dass es die Seele reinigen soll, vielleicht ist es das“, sagt Janicke und lächelt. Die Familie fährt regelmäßig rum und schaut sich jeden Künstler, den sie zur Herbst-Art einlädt, persönlich an. So hat sie es auch bei Pierre Bailly gemacht.

Der erinnert sich noch genau an das erste Zusammentreffen. Was er präsentiert, ist einzigartig. Und bunt. Auf Holz sind mehreren Schichten Papier aufgebracht, zum Beispiel alte Notenblätter, Buchseiten mit Blütenabbildungen und vielem mehr. Durch Kratztechnik werden verschiedene Schichten freigelegt, andere bleiben verborgen. Das Ganze wird mit Wachs versiegelt. Er und Anne Schary bleiben vor einem seiner Kunstwerke stehen, in das er 1000 Teebriefchen verarbeitet hat. Lange kann man vor seinen Collagen stehen und entdeckt immer noch etwas Neues.

„Die Leute, die hier hinkommen, wollen Kunst sehen“, sagt der Weseler, der an der Zitadelle 6 mit der Kunstgruppe Z 6 ansässig ist. Während er noch erklärt, kommt schon die nächste Künstlerin vorbei. Ina Zilleckens aus Geldern hat eines ihrer großen Gemälde im Schlepptau. „Weil es so schön hier ist“, sagt sie auf die Frage, warum sie am Wochenende mit dabei ist. Florales und Figürliches wird es von ihr am Samstag und am Sonntag zu sehen geben.

Und weil es die Besucher so schön finden, kämen viele auch an beiden Tagen, oder bringen am zweiten Tag noch jemanden mit, sagt Pierre Bailly. Stürmisch begrüßt werden sie dann vielleicht von dem jüngsten Familienzuwachs, der 13 Wochen alten Hündin Layla. Musik gibt es an beiden Tagen vom Chor Art & Weise aus Geldern und Ludger Wirsig am Klavier, Hang und Gubal.

Angelika und Mike Rodermond vom Gelderner Biomarkt sind mit Sekt-, Wein- und Saftproben aus biologischem Anbau vor Ort.

Die Künstler, die an diesem Wochenende ausstellen sind: Josée Bastiaenen mit Bildhauerei und Glas, Pierre Bailly mit Wachscollagen, Georg Becker mit Skulpturen aus Holz, Hutmacherin Rita Gomez,