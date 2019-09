CulturKreis Gelderland : ,,Barrelhouse“ kommt wieder in den ,,Gasoline Blues Club“

Die niederländische Band „Barrelhouse“ bietet beim Konzert in Geldern einen Querschnitt aus ihrer langen Karriere. Foto: Culturkreis

Der Culturkreis Gelderland verpflichtete die niederländische Band nach der mitreißenden Show in Geldern in 2015 für den 23. November.

„Barrelhouse“ aus den Niederlanden kommt wieder in den „Gasoline Blues Club“. Am Samstag, 23. November, wird die Band im Freizeit-Center Janssen auf der Bühne stehen.

Nach eigenen Angaben war und ist die Band nicht vordergründig unterwegs, um Hits zu landen. Jedes Mitglied der Band hat seine eigene Lieblingsnummer auf jedem der 19 Alben, die seit 1974 erschienen sind. Alle zeichnen sich durch große Spielfreude und natürlich den Gesang der Frontfrau, Tieneke Schoemaker, aus. 2012 wurde Tineke dafür zur besten Sängerin der Niederlande gekürt und im gleichen Jahr war die Band in der Dutch Blues Hall of Fame vertreten.

Höhepunkte in der langen Karriere von Barrelhouse waren ganz sicher die Auftritte beim berühmten North Sea Jazz Festival in Den Haag, ihrer Heimat, und zwei Touren mit Albert Collins.

Darüber gibt es eine DVD-Dokumentation mit dem Titel „Live Has Many Faces“ mit Aufnahmen, die zwischen 1978 und 2006 entstanden. Die Mischung macht ihn wohl immer noch aus – den langen Erfolgsweg von Barrelhouse. Klar, ihre Ausrichtung ist im traditionellen Blues zuhause. Aber, in allen Konzerten findet der Besucher die Beimischung aus Folk, Rock, Jazz und Country.

Diese Mischung machte auch den tollen Erfolg beim ersten Konzert in Geldern (2015) aus, wo die Band eine Bühnenpräsenz an den Tag legte, die alle Besucher mitnahm. Die nie verhallten Rufe nach einem erneuten Gastspiel nahm der Culturkreis Gelderland auf und verpflichtete Barrelhouse jetzt für den 23. November in den „Gasoline Blues Club“ (Freizeit-Center Janssen, Geldern, Dieselstraße 3), wo das Konzert um 20.30 Uhr beginnt. Einlass ist ab 19.30 Uhr.