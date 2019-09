In der Pfarrkirche St. Michael in Wachtendonk : Gospelchor Voices lädt zum Benefizkonzert ein

In der Pfarrkirche St. Michael in Wachtendonk

Wankum Der Wankumer Gospelchor Voices feiert runden Geburtstag. Er wird 20 Jahre alt. Anlass genug, ein großes Benefiz-Jubiläumskonzert für alle Freunde der temperamentvollen Gospelmusik zu geben. Es findet am Samstag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St.

Der Chor unter der langjährigen Leitung von Jakob Stauber verfügt über ein umfangreiches Repertoire aus mitreißendem Gospel, aber auch vieler gefühlvoller Balladen. Musikalisch unterstützt durch Features von Linda Louis und Solisten aus eigenen Reihen präsentiert der Chor in diesem besonderen Konzert umfangreiche Auszüge afroamerikanischer Musik, aber auch Rock-und Popsongs in lebendigen Arrangements. Für spontane und frische Elemente sorgen die Musiker der Voices-Jubi-Band: Andy Laux (Saxophon), Frank Gerlach (Trompete), Ralf Metz (E-Bass) und Hans-Georg Leven (Drums).

Bereits 2007 übernahm der Mülhausener Musiklehrer Jakob Stauber den Chor, in dem auch heute noch – nach 20 Jahren – einige der Gründungsmitglieder singen. Mittlerweile umfasst der Chor fast 50 singbegeisterte Mitglieder, sie alle verbindet die Liebe zum Rhythmus und zum Inhalt der Gospelmusik. Sehr gut besuchte Proben (dienstags, 20 Uhr in der Jona-Kirche Wachtendonk), ganz besonders auch in der Vorbereitungsphase des Jubiläumskonzertes, spiegeln die Freude am Chorsingen wider. Will man doch alle Gäste mitnehmen auf die musikalische Reise der Voices.