Tischtennis : Sina Meens sorgt an der Platte wieder für Furore

Gelderland (RP) Bei den Kreismeisterschaften des Tischtennis-Kreises Krefeld, die jetzt in Duisburg-Homberg ausgetragen wurden, mischten die Teilnehmer des TTC Straelen/Wachtendonk und des TSV Nieukerk in den Jugendklassen gut mit.

Für viel Aufmerksamkeit in der Halle sorgte dabei die elfjährige Sina Meens vom TTC Straelen/Wachtendonk, die nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Altersklasse „U 15“ ihren zweiten Einzeltitel holte – und das gegen die großen Mädchen bis 18 Jahre. Mit Geraldine Möller vom TSV Nieukerk gewann sie darüber hinaus im „U 15“-Doppel ihren dritten Titel. Erfolgreich war der TSV Nieukerk insbesondere in der jüngsten Altersklasse der Jungen „U 11“. Hier gewann Moritz Konrad mit einem Doppelpartner vom TTV St. Hubert den Kreismeistertitel. Magnus Wolff und Elia Gerritzen belegten den dritten Platz. Im Einzel spielte sich Elia Gerritzen mit zwei Siegen in der Vorrunde bis ins Viertelfinale. Dort scheiterte er in drei knappen Sätzen am Sprung auf die Medaillenplätze.