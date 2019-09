Fußball : Kevelaerer SV II möchte sich im Derby nicht blamieren

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Für KSV-Coach Tobias Häntsch kommt gegen Viktoria Winnekendonk II alles andere als ein Sieg nicht in Frage.

SV Walbeck II – TSV Wachtendonk-Wankum II (So., 15 Uhr). Beide Mannschaften waren zuletzt nicht in der Lage, gute Leistungen über die vollen 90 Minuten zu zeigen. Die Hausherren hatten jüngst in Kevelaer trotz Pausenführung mit 1:3 das Nachsehen. „So etwas hat uns jetzt schon in einigen Spielen Punkte gekostet, da ist der Wurm drin“, bemängelt Walbecks Co-Trainer Yannik Christiaens. Wachtendonk hat aus den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte geholt und ist leicht favorisiert.

FC Aldekerk II – SV Issum (So., 15 Uhr). Ob der Arbeitssieg in Wemb ein kleiner Befreiungsschlag für Aldekerk war, wird sich nun zeigen. „Es wäre schön, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Das ist unser Ziel“, betont Trainer Sebastian Süselbeck. Die FCA-Reserve ist in der heimischen Landwehr-Arena noch sieglos. Der SV Issum beklagt nach wie vor personelle Probleme. „Dennoch wollen wir punkten“, sagt Issums Trainer Tim Knies.

TSV Weeze II – Concordia Goch (So., 15 Uhr). Mit 4:4 und 2:1 waren die Duelle der beiden Mannschaften in der letzten Saison ziemlich eng. Daran erinnert sich auch Weezes Trainer Christoph Tönnißen noch: „Wir haben uns gegen Goch immer schwergetan. Wir werden wohl trotzdem als Favorit ins Spiel gehen.“

Viktoria Winnekendonk – TSV Nieukerk II (So., 15 Uhr). „Wir haben am Anfang zu viele Punkte eingebüßt. Jetzt müssen wir den nächsten Dreier einfahren, um uns oben anzupirschen“, verlangt Winnekendonks Trainer Sebastian Steinhauer. Die letzten drei Partien beendete die Viktoria jeweils siegreich. Nieukerks Saison nahm dagegen den gegenteiligen Verlauf. Nach starkem Start holte der Aufsteiger zuletzt eher wenige Zähler. „Wir müssen zusehen, dass wir uns für ein ordentliches Spiel auch einmal wieder belohnen“, sagt TSV-Trainer Alexander Gubbels.

Kevelaerer SV II – Viktoria Winnekendonk II (So., 15 Uhr). „Wir haben gezeigt, dass wir gegen die Spitzenteams nicht chancenlos sind“, sagt Timo Heeks, Trainer der Viktoria-Reserve. KSV-Trainer Tobias Häntsch gibt für das Derby eine klare Marschroute aus: „Es kann nur ein Ziel geben, wir müssen gewinnen.“

SC Auwel-Holt II – DJK Labbeck-Uedemerbruch (So., 15 Uhr). Gegen Broek­huysen gab Labbeck eine 2:0-Führung noch aus der Hand. Diesmal werden die Gäste wahrscheinlich das Spiel gegen einen defensiv eingestellten Gegner in die Hand nehmen müssen. „Für uns ist es wichtig, die Null zu halten“, sagt der Holter Trainer Mohamed Benkaddour, dessen Schützlinge bereits 30 Gegentore kassiert haben.

Sportfreunde Broekhuysen II – SV Veert (So., 15 Uhr). Die Außenseiter fegt Veert regelmäßig vom Platz, in den Spitzenspielen hakt es aber noch bei den Gästen. In Broekhuysen wartet der nächste dicke Brocken. Sportfreunde-Coach Carsten Schaap stapelt im Vorfeld der Partie gegen die Schwarz-Gelben allerdings tief: „Wenn wir wieder so spielen wie gegen Labbeck, haben wir schon zur Halbzeit verloren.“ Veerts Trainer Timo Pastoors fordert: „Wir müssen am Sonntag was holen, um oben dranzubleiben. Diesmal haben wir vielleicht auch das Glück auf unserer Seite.“

GW Vernum II – Germania Wemb (So., 15 Uhr). Allzu erfolgreich waren beide Teams in den letzten Wochen nicht. Folgerichtig ist das Spiel ein kleines Kellerduell. „Wir machen gerade im Spielaufbau zu viele Fehler“, bemängelt Wembs Trainer Yasar Morgar. Sein Vernumer Kollege Dirk Jung fordert: „Wir müssen wieder den einfachen Fußball spielen.“