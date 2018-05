Kerken: Heinz-Willi und Gerda Heckes feiern Goldhochzeit

Kerken

Gerda und Heinz Willi Heckes aus Aldekerk feierten am Wochenende ihre Goldhochzeit. Sie haben sich 1962 kennengelernt und 1968 geheiratet. Der gelernte Maurer war anschließend 27 Jahre bei der Bundesbahn. Sie haben zwei Kinder und sieben Enkelkinder. Gerda Heckes war Hausfrau, löst gerne Rätsel und liest viel. Heinz Willi Heckes war 1975 Schützenkönig in der Vereinigten Sebastianus- und Paulus-Bruderschaft Aldekerk. Schon seit 1955 ist er Mitglied in der Bruderschaft. In der Session 1997/98 war er zudem Karnevalsprinz. Fußball und Tennis waren seine Hobbys.