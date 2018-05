Geldern: 100 Trucks für ein Kinderlächeln

Von Wunderland Kalkar ging es in die Niederlande und zurück - begleitet von Zuschauern am Wegesrand. Foto: Markus van Offern

Geldern Zum fünften Mal fand das Charity-Event "Wunderland Kalkar on Wheels" statt. Dabei nehmen Lkw-Fahrer erkrankte Kinder mit. Ein Erlebnis für alle Beteiligten.

Am Samstag war es wieder so weit: 100 Lkw starteten vom Parkplatz des Wunderlands Kalkar aus zu einer Tour durch deutsch-niederländische Städte und Landschaften, mit an Bord waren kranke und behinderte Kinder. Bereits zum fünften Mal fand das Charity-Event "Wunderland Kalkar on Wheels" statt. Bürgermeisterin Britta Schulz begrüßte Trucker und Mitfahrer, kurz bevor sie sich auf den Weg machten. "Ich bin super begeistert von dieser Veranstaltung", sagte sie. Sie sei sehr beeindruckt davon, wie berührt gestandene Trucker seien, wenn sie den Kindern begegnen. Sie freute sich über die Umsetzung der tollen Idee, die ursprünglich aus den Niederlanden kam. "Den unkomplizierten und souveränen Umgang mit Krankheit und Behinderung haben uns die Niederländer voraus, da können wir uns einiges abgucken. Durch solche Veranstaltungen lernen wir, wie einfach es ist, anderen eine Freude zu machen", sagte die Bürgermeisterin. Unter anderem fuhren kranke Kinder aus der Kinderkrebsklinik Düsseldorf und von der niederländischen Organisation "Happy Smile" mit.