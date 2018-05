Handball: ATV-Mädchen sichern sich DM-Bronze

Aldekerk Das Finalturnier um die Deutsche Handballmeisterschaft der weiblichen B-Jugend fand in der Vogteihalle statt. Borussia Dortmund gewinnt den Titel im Finale gegen die SG Bietigheim. Der TV Aldekerk erwies sich als großartiger Gastgeber.

Die Vogteihalle am Slousenweg in Nieukerk erlebte ein fulminantes Handball-Wochenende. Zum ersten Mal in der mehr als 100-jährigen Geschichte des dort beheimateten TV Aldekerk wurde von den Grün-Weißen das Finalturnier einer deutschen Meisterschaft veranstaltet. Mit der SG BBM Bietigheim (Baden-Württemberg), Borussia Dortmund, HC Leipzig und dem TV Aldekerk hatten sich vier Mannschaften für das "Final Four" qualifiziert. Über die Halbfinalspiele am ersten Tag ging es in die Finalrunde, in der sich Borussia Dortmund mit einem souverän herausgespielten 23:16 (11:9)-Sieg über die SG BBM Bietigheim den Titel sicherte. Das Spiel um Platz drei gewann der TV Aldekerk mit 20:16 (11:8) gegen den HC Leipzig.