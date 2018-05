Geldern: Goldhochzeit bei Willi und Dorothee Vennekel

Geldern

WALBECK Ihre Goldhochzeit feierten am Samstag Willi und Dorothee Vennekel. Willi stammt aus Hüls. Dorothee ist in Walbeck geboren. Geheiratet haben sie in der St.-Nikolaus-Kirche in Walbeck. Zur Familie gehören zwei Töchter und drei Enkelinnen. Ihren landwirtschaftlichen Betrieb haben Willi und Dorothee Vennekel bis zur Rente bewirtschaftet, dann gab es die Übergabe des Hofs an Tochter und Schwiegersohn. Die Hobbys von Willi sind Kegeln und Radfahren. Dorothee war Vorsitzende der Landfrauen und war aktiv in der KfD Walbeck. Gefeiert wurde mit Familie, Freunden und Nachbarn.