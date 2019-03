Suche: 10.000 Euro Finderlohn für roten Bulli

Issum Der VW-Bus verschwand aus der Garage von Marcus Hetzel. Der Issumer hängt an dem Auto, weil er es selber aufbereitet hat. Seit Dienstag wird der T2 vermisst. Der Besitzer hofft auf Hinweise zum Verbleib des Oldtimers.

Das feuerrote Fahrzeug ist nicht zu übersehen. Umso deutlicher wurde Marcus Hetzel die Leere bewusst, die in seiner Garage herrscht. Daraus wurde der Bulli mit dem Kennzeichen KLE-07610 entwendet. Erst wollte der Issumer nicht an einen Diebstahl glauben. „Ich habe gezweifelt und überlegt, ob ich den woanders hingestellt habe. Aber dann war schnell klar, das kann nicht, der ist weg“, sagt der Bauunternehmer.

Die Wochenenden und Abendstunden verbrachte er dann beim Bulli und ersetzte, was ersetzt werden musste, zum Beispiel bekam das Auto neue Bremsschläuche. Am 26. März 2010 hat er den VW angemeldet, zwei Jahre hat es gebraucht, den Wagen fertig zu machen. Rausgeholt wurde der rote Oldtimer nur für Fahrten ins Blaue, bei gutem Wetter. Er ist ein Liebhaberstück. „Wer ihn jetzt bei Regen draußen gesehen hat, dann ist es schon einer der Ganoven gewesen“, sagt Hetzel.

Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sein Bulli wieder auftaucht, das weiß er nicht. Über die sozialen Netzwerke im Internet ist der Verlust schon fleißig geteilt worden. Einer, der die Information weitergegeben hat, ist Frank Schröder. Mittlerweile ist der Aufruf bis nach Hamburg, München und über die Landesgrenzen hinaus gegangen. Auch in der Schweiz und Italien wird nach dem Fahrzeug gefahndet. Natürlich hält er auch selber die Augen auf, wenn er unterwegs ist, sagt Hetzel. Aber wenn der irgendwo in der Nähe Issums abgestellt worden wäre, hätte er es bestimmt erfahren. Denn täglich fragen ihn Menschen, was denn mit dem Bulli sei. Das Verschwinden ist Thema in Issum.