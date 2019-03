Freilichtmuseum Dorenburg : „Wat is en Dampfmaschin?“

Kurator Kevin Gröwig erklärt eine Dampfmaschine. In der Schulbank hören Anke Petrat und Reiner Schneider aufmerksam zu. Foto: Wolfgang Kaiser

Niederrhein Die neue Ausstellung im Freilichtmuseum Dorenburg beschäftigt sich mit der Geschichte von Dampfmaschinen im Kinderzimmer. Die Exponate in zwei Räumen des Obergeschosses sind bis zum 25. August zu sehen.

Von Eva Scheuß

Die erste Sonderausstellung des Niederrheinischen Freilichtmuseums in diesem Jahr beschäftigt sich mit dem Thema Dampfspielzeug. Und da bei dessen Erwähnung viele gleich an den Film „Die Feuerzangenbowle“ denken, wurde die Frage von Lehrer Bömmel „Wat is en Dampfmaschin?“ zum Titel der Ausstellung. Eine Frage, die bis 25. August in zwei Ausstellungsräumen im Obergeschoss der Dorenburg beantwortet wird.

Allerdings geht es hier nicht um die großen Kraftwerke, die im Zentrum der Industriellen Revolution standen, sondern um ihre Miniaturausgaben für die Kinderzimmer. Der erste Raum ist einem Klassenzimmer mit alten Pulten im Stil der Feuerzangenbowle nachgebildet. Auf der Tafel sind die Worte von Lehrer Bömmel zitiert, der als gebürtiger Niederrheiner einen vertrauten Dialekt spricht. Die Wände dieses Raums sind mit Fotografien einer alten Bibliothek verkleidet.

Info So geht’s zum Freilichtmuseum Adresse Niederrheinisches Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1, 47929 Grefrath Öffnungszeiten dienstags bis sonntags jeweils 10 bis 16 Uhr Eintrittspreise Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro; Kinder und Jugendliche (sechs bis 17 Jahre) 1,50 Euro; Familienkarte neun Euro; Abendkarte ab 60 Minuten vor Schließung Erwachsene zwei Euro Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei; Jahreskarte 15 Euro; Familienjahreskarte 25 Euro; Schulklassen (im Klassenverband)15 Euro Kontakt Telefon 02158 91730, Telefax 02158 917316, E-Mail freilichtmuseum@kreis-viersen.de

In davor installierten Buchattrappen wird das Funktionieren einer Dampfmaschine in kurzen Worten gut verständlich erläutert. So gerüstet kann nun auch der technische Laie den nächsten Raum betreten, der mit rotem Ziegelsteindesign einer Werkshalle nachempfunden ist. Dort können dann die Dampfmaschinen selbst und ihre vielfältigen Antriebsmodelle angeschaut werden, die per Dampfkraft zum Leben erweckt wurden. „Dies ist eine Sonderausstellung, wie sie uns auf den Leib geschrieben ist“, sagt Museumsleiterin Anke Petrat. Denn alle 50 Exponate befanden sich bereits im benachbarten Spielzeugmuseum. Aber nur wenige waren in der Dauerpräsentation ausgestellt, die meisten schlummerten im Fundus, in dem Kevin Gröwig, Kurator der Ausstellung und stellvertretender Museumsleiter, auf Entdeckungsreise ging.

Dampfmaschinen sind vielseitig: Rund 50 Exponate sind zu sehen. Foto: Wolfgang Kaiser

Bei der abschließenden Sichtung, Bewertung und Auswahl stand ihm Reiner Schneider zur Seite. Der ausgewiesene Spielzeugexperte ist Vorstandsmitglied der Stiftung Lore und Wolfgang Hoffmann, die im Besitz eines Großteils der Sammlung des Spielzeugmuseums ist. Schneider verweist auf ein Exponat in der ersten Vitrine: „Das ist ein Highlight, ein Stehkessel der Firma Märklin, der bis 1920 produziert wurde.“ Der Wert liege heute im sechsstelligen Eurobereich. Aber auch damals war ein solches Spielzeug eine kostspielige Angelegenheit. „Und das klassische Jungenspielzeug um die Jahrhundertwende“, sagt Anke Petrat. Damit wurden die Jungen des Bürgertums so ganz nebenbei auch auf ihre spätere Berufswahl, etwa als Ingenieur, vorbereitet. Ganz ungefährlich war das allerdings nicht. Spiritus, Feuer, ein Kessel, der nicht trocken laufen durfte: eine explosive Mischung, die vielleicht auch deswegen große Faszination ausübte. Ein skurriles Exponat der Ausstellung ist das Dampfmaschinen-Modell „Atomkraftwerk“ der Firma Wilesco aus den 1950/60er-Jahren, das übrigens kein großer Markterfolg wurde.

Modelle mobiler Dampfmaschinen sind zu sehen, die vor allem in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt wurden und sich Lokomobile nennen. Neben den Dampfmaschinen sind die Gerätschaften ausgestellt, die von ihnen in Dauerbetrieb gesetzt wurden. Da gibt es kleine Mühlen, Pumpwerke und Schöpfräder, eine Miniatur-Werkstatt, in der unentwegt Schleifstein, Säge und Bohrmaschine laufen. Drollig sind Figuren wie der Fleischer, der eine Endloswurst produziert, oder der „Hausknecht“ von 1902, der Schuhe putzt. Kinder erleben die Ausstellung auf ihrer Augenhöhe. Da erklärt ihnen dann Lehrer Bömmel in kindgerechter Weise, „wat en Dampfmaschin is“.