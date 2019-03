Unsere Woche: Wie Düsseldorf die Schulstadt Geldern gerettet hat

Dirk Möwius, Lokalchef der Rheinischen Post Redaktion in Geldern. Foto: WfG KK

Geldern Die Schulstadt Geldern funktioniert – die Anmeldezahlen sind blendend. Der Bezirksregierung sei Dank. Wäre es nach dem Rat gegangen, gebe es die Realschule nicht mehr.

Mit diesen Anmeldezahlen können alle zufrieden sein. Die Gesamtschule Geldern – läuft. Dort sind für das kommende Schuljahr 140 Anmeldungen eingegangen. Erlaubt wären eigentlich nur vier Eingangsklassen mit je 27 Kindern, also insgesamt 108 Schülern. Nun müssen sogar zwei Überhangklassen eingerichtet werden, um alle Schüler aufnehmen zu können. Diese Schule geht ihren Weg. Liebfrauenschule – läuft wie immer. Realschule An der Fleuth – läuft viel besser, als von Experten erwartet. 91 Kinder sind angemeldet. Da nur zwei Züge genehmigt sind, wird es eine Überhangklasse geben. Das Friedrich-Spee-Gymnasium hat auch einen Lauf. 126 Schüler wollen dort lernen. Das Lise-Meitner-Gymnasium hat zwar nur 64 Anmeldungen, wird nun aber sicherlich noch einige Schüler „erben“, die am Friedrich-Spee nicht unterkommen. Die Schulstadt Geldern steht unterm Strich blendend da, alle Schulformen sind gesichert.