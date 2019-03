Palliativnetzwerk Niederrhein: Pläne schmieden, wenn das Leben endet

Niederrhein Die Palliativmedizin hilft, die Beschwerden von Menschen am Ende des Lebens erträglich zu machen. Mehr Lebensqualität erlebt auch ein Ehepaar, bei dem die Frau an Knochenkrebs erkrankt ist.

Was Ein „Letzte-Hilfe-Kursus“ vermittelt Wissen zu Hilfsangeboten, die in lebensbegrenzenden Situationen nützlich sind. Die Informationen wenden sich an alle, auch diejenigen, die noch nicht Erfahrung mit der Begleitung Sterbender gemacht haben.

Das Netzwerk sorgt dafür, dass Pflegedienste, Apotheken, Sanitätshäuser und natürlich Ärzte zusammenarbeiten und sich austauschen. Ganz nah am Patienten sind die Palliativschwestern und -pfleger. Kein leichter Job. „Manche Mitarbeiter haben fünf oder sechs Todesfälle die Woche“, sagt Birgit Kessler. Das liegt vor allem daran, dass viele „leider oft sehr spät ins System kommen“. Der Schritt zur Palliativpflege fällt vielen schwer oder ist nicht bekannt. Das sei schade. „Ich bin noch nicht so weit“, sei eine Aussage, auf die sie immer wieder treffe. Bei Palliativ denken die meisten, ähnlich wie beim Wort Hospiz, direkt, dass Leben sei vorbei. Dabei bedeutet Palliativ ein Stück Wegbegleitung zum Ende hin, in denen auch schöne Momente vorkommen. „Es gibt immer noch Familien, in denen nicht über das Sterben gesprochen wird“, sagt Birgit Kessler. Dabei wäre eine frühe Beschäftigung mit den Möglichkeiten der Palliativpflege gerade auch für Angehörige hilfreich. Sie sind als Unterstützer gefragt. Zum Beispiel können sie mit einem morphinhaltigem Nasenspray ihrem Angehörigen starke Schmerzen kurzfristig nehmen. In einem Letzte-Hilfe-Kursus können Angehörige lernen, welche Handgriffe und Hilfsmittel Schmerzen und Symptome lindern. „Wir tun ganz viel rund um die Geburt, Leute besuchen Kurse, aber immer noch gibt es wenig Modelle, was man tun kann, wenn der Opa stirbt“, sagt Birgit Kessler.

Wegen der Krebserkrankung seiner Frau musste sich der Ehemann damit zwangsläufig auseinandersetzen. „Glücklicherweise kann ich mir meinen Tag so einteilen, dass ich meine Frau pflegen und unterstützen kann“, sagt er. Dankbar ist er für den großen Freundeskreis. In einer Liste trägt sich jeder ein. „Es ist immer jemand da, so dass meine Frau keine Angst haben muss, wenn eine kurzfristige Verschlimmerung auftritt.“ Die kann es immer geben. So wie vor Kurzem. Zur Stabilisierung der Knochen nahm sie Tabletten. Die führten zu Übelkeit. Über Infusionen wurde der Flüssigkeitsverlust ausgeglichen. Weil Essen nicht mehr möglich war, kam die Nahrung über einen Port in den Körper. Mittlerweile geht es ihr wieder besser. Kleine Pläne können geschmiedet werden. Mit dem Treppenlift könnte sie demnächst in den ersten Stock fahren. „Dann hätte ich auch Gelegenheit, wieder zu duschen“, sagt sie optimistisch. Bisher musste die Waschschüssel reichen. Und auch die Sehnsucht ist geweckt. Einmal wieder einen Ausflug mit der Familie, dem Mann und den Töchtern machen. Noch ist daran nicht zu denken. Zweifel sind auch da. Sie hat den Landschaftsgärtner organisiert für eine Ecke des Gartens. „Man fragt sich, macht das alles noch Sinn?“, sagt die 55-Jährige gefasst. Palliativschwester Lisa Laacks spricht ihr Mut zu. Wie lange jemand noch zu leben hat, darüber werden keine Prognosen abgegeben. Stattdessen wird nach vorne geschaut. Ganz pragmatisch. Mit dem Rollstuhl könne sie den neu gemachten Teil des Gartens doch gut erreichen. Warum also nicht doch noch Schönes planen?