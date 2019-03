Geldern: Infoabend zu Schulanmeldungen am Friedrich-Spee

Geldern (RP) Karl Kirchhart, Schulleiter des Friedrich-Spee-Gymnasiums (FSG) in Geldern, veranstaltet am Donnerstag, 21. März, einen Infoabend für alle Eltern und Interessierte zum Thema Schulanmeldungen. Los geht es um 19 Uhr im Forum 1 des FSG.

Anlass ist, dass das Gymnasium wahrscheinlich 33 Schüler abweisen muss, wenn dort keine zusätzliche Klasse eingerichtet wird. 126 Kinder hatten sich an der Schule beworben, am benachbarten Lise-Meitner-Gymnasium nur 64. Der Schulausschuss der Stadt Geldern hatte am Dienstagabend gegen die Überhangklasse gestimmt, der Rat entscheidet darüber in der kommenden Sitzung am 9. April.