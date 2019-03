Projektwoche am Berufskolleg: „Die Pflicht, Menschen aufzunehmen“

Geldern Bei einer Podiumsdiskussion am Berufskolleg trafen CDU-Politiker Stefan Berger, Gerrit Hermans vom Caritasverband und Gertrud Bühner-Lichtrauer vom Kinderheim St. Josef aufeinander. Die Frage: Wie kann Integration funktionieren?

EUphoria Im Rahmen des zweijährigen Europaprojektes mit den Partnerschulen in Italien und Portugal, beteiligt sich das Berufskolleg Geldern an vier Begegnungswochen. Die Erste fand in Neapel statt. Jetzt lud das Berufskolleg zur zweiten Projektwoche nach Geldern ein. Die Schüler beschäftigten sich mit der Integration von Geflüchteten in unserer Gesellschaft.

„Wir sehen eine Welt, die sich verändert“, beginnt Berger. Er benennt Sprache als den Schlüssel für Integration. Bühner-Lichtrauter verweist auf die vielen Nationalitäten, die hier mittlerweile „unter einem Dach leben“. Über Freizeitaktivitäten und gemeinsames Spielen könnten Sprachen und Kulturen kennengelernt werden. 2005 übernahm Hermans die Flüchtlingshilfe. „Ich hatte noch gar nicht das Bewusstsein, dass es Geflüchtete in Geldern geben soll“, erzählt er. Sie seien für viele nicht präsent gewesen und sollten aus der Gesellschaft verdrängt werden. In der Flüchtlingsberatung habe er viele von ihnen jahrelang betreut. Es sei wichtig, eine Perspektive zu geben, zu integrieren.

Moderator Kai-Oliver Rauchel leitet zur Frage „ Was ist gelungene Integration?“ über. Hermans teilt mit dem Publikum seine Vision: Es gehe um Teilhabe. Das Zusammenleben sollte selbstverständlich sein und Berührungsängste genommen werden. Vielfältigkeit müsse in der Gesellschaft repräsentiert werden. Europawahl-Kandidat Berger rückt die unterschiedlichen Interessen der Gruppen in den Mittelpunkt der Diskussion. Es seien nicht nur Kriegsflüchtlinge. Die Frage, inwieweit man sie komplett integrieren sollte, stelle sich hier. Hermans schaltet sich ein. Es sei nicht richtig, Integration als Gruppen-spezifisch zu betrachten, als „die Gäste, die wieder gehen“. In Syrien sei kein Kriegsende in Sicht. Er halte es deshalb für fatal, keine Integrationsarbeit zu leisten, nur weil sie vielleicht irgendwann zurückkehren.