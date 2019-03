Fußball : SV Straelen: Sieg oder Abstiegskampf

Kandidat für die Spielmacher-Position: Björn Kluft. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Fußball-Regionalligist steht vor dem Spiel beim Schlusslicht TV Herkenrath unter Druck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

(him) Fußball-Regionalliga: TV Herkenrath – SV Straelen (Sa., 14 Uhr, Belkaw-Arena in Bergisch-Gladbach). Wer hätte das gedacht ? Nach einer bislang glänzend verlaufenen Saison ist Aufsteiger SV Straelen plötzlich noch einmal unter Druck geraten. Das 0:4-Debakel gegen den 1. FC Köln II hat Spuren hinterlassen. Die Anspannung an der Römerstraße ist spürbar groß. Immerhin rückt der Verein in dieser schwierigen Situation zusammen. So ließ sich Präsident Hermann Tecklenburg am Donnerstagabend beim Training blicken und munterte die Spieler auf.

Fakt ist: Beim abgeschlagenen Tabellenletzten TV Herkenrath, der sich bereits mit dem Abstieg abgefunden hat, muss am Samstag ein Sieg her. Ansonsten droht den Grün-Gelben ein langer Abstiegskampf. Für diese Prognose sind keine prophetischen Gaben erforderlich. Es reicht ein Blick auf das Restprogramm. Allein an den letzten fünf Spieltagen bekommt es der SV Straelen ausnahmslos mit Hochkarätern der Vierten Liga zu tun: Borussia Mönchengladbach II, Alemannia Aachen, Borussia Dortmund II, Viktoria Köln und Wattenscheid 09 mit seinem neuen Sportlichen Leiter Peter Neururer.