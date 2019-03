Fußball: TSV Nieukerk ist bereit für das Gipfeltreffen

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 3: Mit einem Sieg gegen den SV Walbeck II kann der TSV die Tabellenführung zurückerobern.

SV Veert II – SV Issum (So., 15 Uhr). Der jüngste Issumer Erfolg hatte für die Veerter Reserve unangenehme Konsequenzen. „Da Issum jetzt an uns vorbeigezogen ist, stehen wir auf einem Abstiegsrang. Wir müssen also punkten“, betont Veerts Trainer Thomas Röller. Für Veert ist es das erste Pflichtspiel nach der Winterpause. Dementsprechend fällt es Issums Coach Tim Knies auch schwer, den kommenden Gegner einzuschätzen. Seine Devise: „Wir denken immer von Spiel zu Spiel und wollen am Sonntag den nächsten Dreier einfahren.“ Im Hinspiel endete das Duell mit einer Nullnummer.

DJK Twisteden II – SV Sevelen II (So., 15 Uhr) . Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Tabellennachbarn lässt sich kein Favorit ausmachen. Auf beiden Seiten glaubt man, dass die Tagesform am Ende entscheidend sein könnte. Das Hinspiel endete torlos, wobei Sevelen damals etwas mehr vom Spiel hatte. „Das wird wohl wieder keine leichte Aufgabe. Wenn alle gut dran ziehen, ist aber sicher etwas möglich für uns“, betont Twistedens Trainer Andre Elbers. Für Sevelens Coach Martin Winkler könnte auch die 0:5-Niederlage der DJK in Walbeck eine kleine Rolle spielen: „Twisteden wird auf Wiedergutmachung bestrebt sein. Ich erwarte ein enges, aber schönes Fußballspiel.“

TSV Nieukerk – SV Walbeck II (So., 17.15 Uhr, Landwehr-Arena in Aldekerk). Ihr Spitzenspiel tragen die Mannschaften aus Nieukerk und Walbeck aufgrund des Wetters auf Kunstrasen in Aldekerk aus. Aktuell sind die beiden Teams noch punktgleich und kämpfen mit Spitzenreiter Wachtendonk um den Aufstieg. Eine Niederlage am Sonntag wäre zwar noch nicht entscheidend, aber definitiv richtungsweisend. Schließlich lässt das Trio an der Spitze kaum Punkte liegen. So versucht Nieukerk am Sonntag, den zehnten Sieg in Folge einzufahren, genug Motivation dafür sollte auf jeden Fall vorhanden sein. „Wir wollen natürlich gewinnen. Dann wären wir Tabellenführer und hätten die Niederlage aus dem Hinspiel gutgemacht“, so TSV-Trainer Wilfried Steeger. Damals hatte Walbeck noch etwas überraschend gewonnen, die Situation jetzt ist natürlich eine andere. „Wir müssen uns alles abverlangen, damit wir mitspielen und auch etwas mitnehmen können“, betont Walbecks Trainer Klaus Thijssen.