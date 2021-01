Weihnachtsverlosung in Herongen : Heronger Weihnachtsaktion ein Erfolg

Herongen Bei der Premiere gab es viele glückliche Gewinner und zufriedene Organisatoren. Fast 500 Teilnehmerkarten fanden sich bei der Ziehung in der Lostrommel.

Die Premiere ist gelungen: Im Dezember gab es in Herongen die erste Weihnachtsaktion, und die war gleich sehr erfolgreich. Das vermelden die Organisatoren. Ziel war es, das vielfältige und besondere Angebot des Heronger Einzelhandels und der Gastronomie in den Vordergrund zu rücken und zu bewerben.

47 Preise wurden vom Heronger Einzelhandel für die Verlosung zur Verfügung gestellt: 100 Euro Bargeld von der Volksbank an der Niers, vier 50.Euro-Gutscheine von der Metzgerei Trienekens, Verzehrgutschein von der Pizzeria Maria, Einkaufsgutscheine vom Blumenhaus Schmitz-Peters, vom Bauernladen Willen, von Zierfische Nissing, vom Bauernladen Crynenhof Josef Horst und der Bäckerei Holtmanns, hochwertige Werkstücke von der Töpferwerkstatt Backes, Dekoartikel von Raumausstattung Fischer, zehn Delikatesstüten von Kühne und ein Winterpaket der Aral-Tankstelle Hubert Helders. In der Heronger Zweigstelle der Volksbank an der Niers fand die Ziehung der 47 Glückslose statt. Fast 500 Teilnehmerkarten fanden sich in der Lostrommel. Alle Gewinner wurden bereits informiert und haben ihre Gewinne abgeholt. Die Übergabe der sechs Hauptpreise fand selbstverständlich unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen statt.