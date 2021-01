Gebühren in Geldern : So viel kosten Abfall und Wasser in Geldern

So viel kosten Abfall und Wasser in Geldern

Geldern In Geldern hat coronabedingt der Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss in einer Sondersitzung über die Gebührenordnung für Haus- und Grundbesitzer entschieden.

Haus- und Grundeigentümer in Geldern finden wohl im Laufe der nächsten Woche Post in ihren Briefkästen. Der Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss hatte in seiner Sondersitzung am vergangenen Dienstag auch über die Grundbesitzabgaben entschieden. Die erste Quartalszahlung wird bereits am 1. Februar fällig.