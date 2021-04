Deutsches Sportabzeichen : „Wir suchen die Fittesten“ erst wieder 2022

KREIS KLEVE Die Volksbanken an der Niers und Kleverland und der Kreissportbund müssen den beliebten Sportabzeichen-Wettbewerb für Firmen und Vereine verschieben.

Auch die Volksbanken an der Niers und Kleverland müssen der Corona-Pandemie Tribut zollen. Der beliebte Sportabzeichen-Wettbewerb „Wir suchen die Fittesten“, an dem in der Vergangenheit regelmäßig rund 500 Menschen aus dem gesamten Kreis Kleve teilgenommen hatten, fällt in diesem Jahr aus.