Nieukerk : Heimatverein plant Hobbybörse im Adlersaal

Nieukerk In Nieukerk soll am Palmsonntag wieder eine Hobbybörse im Adlersaal stattfinden. Die Corona-Regeln werden beachtet. Anmeldungen sind jetzt schon möglich.

Zuletzt vor drei Jahren haben sich die Hobbykünstler und -bastler in Nieukerk zu einer Ausstellung getroffen. Nun ist es wieder soweit: Die 2020 wegen der Corona-Pandemie verschobene Ausstellung soll am Palmsonntag, 28. März, ausgerichtet werden. Der Nieukerker Heimatverein lädt dann zur 10. Hobbybörse ein. Anmeldungen sind bis zum 22. März schriftlich möglich an den Heimatverein Nieukerk, Franz-Josef Hauzirek, Mittelstraße 28, 47647 Kerken oder per E-Mail an www.heimatverein-nieukerk.de oder f-hauzirek@t-online.de.