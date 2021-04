Politische Musik in Alpen : Online-Aktion – Leben retten nach Noten

Judy Bailey aus Menzelen ist zum zweiten Mal bei der Caritas-Benefiz-Aktion dabei und singt am Freitag, 23. April, in ihrem Video den Song „All god’s children“. Foto: JB Foto: Depuhl/Patrick Depuhl

Alpen Sängerin Judy Bailey aus Menzelen ist auch bei der zweiten Solidaritäts-Challenge von Caritas International dabei und singt in ihren Video-Beitrag den Song „All god’s children“ – Alle Kinder Gottes. Das Publikum kann spenden.

Die Einschränkungen durch Covid 19 treffen die Ärmsten am härtesten. In einigen Ländern der Welt sind selbst einfache Hilfsmaßnahmen wie das Händewaschen mit sauberem Wasser nicht selbstverständlich. Insgesamt flossen 27.000 Euro an Spenden an die Corona-Nothilfe von Caritas international.

Am Freitag, 23. April, findet von 20 Uhr an die musikalische Rettungsaktion zum zweiten Mal statt. Mit den Einnahmen des diesjährigen Charity-Konzerts – das ehrgeizige Spenden-Ziel liegt diesmal sogar bei 50.000 Euro – sollen Menschen in den Auffanglagern des Südsudan, Binnenvertriebene in Syrien, die geflohenen Rohingya in Bangladesch oder die Geflüchteten auf der griechischen Insel Lesbos unterstützt werden.