Abschlussfeier in Geldern : Bürgermeister lobt DLRG für Corona-Einsatz

Geldern Mit einer gemeinsamen Feier sollte den Helfern für ihre Arbeit im Testzentrum Geldern gedankt werden. Nun wird im Foyer der Stadtverwaltung weiter getestet.

Gefeiert wurde mit 2G-plus-Regel. Bürgermeister Sven Kaiser lobte die enorme Schnelligkeit und die tolle Zusammenarbeit, mit der das Testzentrum innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt wurde. „Das zeigt, wie schnell und flexibel man so was mit wenigen Anrufen auf dem Land organisieren kann“, so Kaiser. Auch Apotheker Philipp Petja Kramer zeigte sich begeistert von der Arbeitsweise und dem enormen Engagement der DLRG. Kramer ist mittlerweile selbst Mitglied und hat seine Tochter zum Schwimmunterricht angemeldet. Außerdem hat er die Ehrenamtler mit einer großzügigen Spende unterstützt. Ortsgruppen-Vorsitzender Jens Ophey revanchierte sich mit einer Ehrenurkunde mit dem Verdienstabzeichen in Silber. „Es freut mich, dass die Ortsgruppe an Ansehen und Sichtbarkeit durch das Testzentrum gewonnen hat. Ich bin mir sicher, dass das Geld gut platziert ist, um so die wichtige Arbeit der DLRG in Geldern zu unterstützen“, so Kramer.