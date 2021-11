Besondere Pflanzentöpfe von Cox aus Herongen : Innovationspreis „Rheinland Genial“ an Geschwister Cox

Herongen Antonia und Alexander Cox verkaufen in Herongen ganz besondere Töpfe für Pflanzen. Sie bestehen aus den Schalen von Sonnenblumenkernen.

Plastikfrei und nachhaltig – für die grüne Branche der Gärtnereien und Blumenhändler ist das seit langer Zeit ein Ziel. Die beiden Geschwister Antonia und Alexander Cox aus Straelen, aufgewachsen mit der familieneigenen Gärtnerei, haben die Idee vom Großvater aufgenommen und mit der Gründung der GmbH vollendet: Sie verkaufen mit ihrem mittlerweile achtköpfigen Team sowohl die Pflanzentöpfe als Alternative zum Plastiktopf an professionelle Gartenbaubetriebe als auch ausgewachsene Pflanzen in nachhaltigen Töpfen über den Online-Shop an private Kunden. Die Behältnisse bestehen dabei größtenteils aus einem Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie, aus den Schalen von Sonnenblumenkernen. Aus Müll wird etwas Neues, das sich, einmal eingepflanzt, in der Erde zu Biomasse kompostiert. Das spart pro 1000 Töpfe etwa 17 Kilogramm Erdöl. Für diese Idee erhalten die beiden Gründer den Innovationspreis „Rheinland Genial“.