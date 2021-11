Nachruf : Norbert Hemmersbach machte aus Sport Poesie

Geldern Pure Ergebnisberichterstattung war nicht sein Ding. Seine Texte steckten voller Herzblut und Liebe. Die Urnenbeisetzung findet am 20. November statt.

Norbert Hemmersbach, geboren am 14. Juli 1940, stammt aus Bornheim bei Bonn. Nach der Schule machte er eine Ausbildung als Schriftsetzer und war zunächst bei der Rhein-Zeitung in Koblenz tätig. Zur Rheinischen Post kam er am 1. Mai 1963 als Schriftsetzer in der Druckerei an der Blumenstraße – dort, wo heute die Schadow-Arkaden zu finden sind. Im Jahr 1972 wurde er Redakteur in Geldern. Mit dem Ball des Sports in der Diskothek E-Dry schuf er ein gesellschaftliches Ereignis in der Region. Viele Weltmeister, Olympiasieger und Prominente folgten den Einladungen: Günther Jauch, Thomas Gottschalk, Götz George und Manfred Krug waren dabei. Im Jahr 2000 wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Der Rheinischen Post blieb er aber weiter als Autor im Sport wie im Lokalen erhalten. Und auch, als er krankheitsbedingt sich immer mehr zurückziehen musste, galt sein Interesse „seinen“ Vereinen und vor allem dem Schreiben. „Bring mir bitte ein Blöckchen mit, sagte er mir immer wieder“, erinnert sich sein Freund Eugen Brück. Für den Sport übernahm er auch ehrenamtliche Aufgaben. So wurde er Vorsitzender des GSV. Und viele Jahre widmete er sich noch in der von ihm mit gegründeten Schach-Abteilung des TTC Geldern-Veert dem Spiel der Könige.